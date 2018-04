En grotesk strid om en værdiløs, gammel traktor har kostet en 52-årig mand fra Nordjylland en tur i fængsel. Ifølge mandens advokat er der tale om en juridisk overreaktion, der er helt ude af proportioner og i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Den ufrivillige tur bag tremmer i arresten i Aalborg er en udløber af en tvangsauktion i 2015. I forbindelse med tvangsauktionen mener fogeden, at ejendommens tidligere ejer Agner Jakobsen kørte en 40 år gammel traktor af mærket IH 444 væk fra den nedlagte landbrugsejendom nær Suldrup. Efter et års tids stridigheder blev der leveret en traktor tilbage på ejendommen, men ifølge køberne og fogedretten var der tale om en en anden - og endnu mere værdiløs - traktor af samme mærke.

Det førte i sidste uge til, at Agner Jacobsen på begæring af fogedretten og med Vestre Landsrets godkendelse blev anholdt af politiet og taget i forvaring i arresten i Aalborg. Først efter fem dage bag tremmer besluttede en anden afdeling i Vestre Landsret mandag, at Agner Jakobsen igen kunne sættes på fri fod.

»Agner Jakobsen har nu siddet forvaret siden den 12. april 2018, uden at han er fremkommet med nye oplysninger. Under hensyn hertil og til, at den forsvundne traktor er mere end 40 år gammel og ikke blev registreret i forbindelse med tvangsauktionen, idet auktionsrekvirenten anså den for værdiløs, finder landsretten, at det vil være uproportionalt at opretholde forvaringen, hvorfor (...) han skal løslades,« står der ifølge TV 2 Nord i kendelsen fra landsretten.

Agner Jakobsens beskikkede advokat, Helle Larsen, fortæller til BT, at hun slet ikke kan forstå, hvorfor hendes klient skulle frihedsberøves i fem dage på grund af en værdiløs traktor.

»Det er i allerhøjeste grad at skyde gråspurve med kanoner. Min klient har i forvejen været under et stort pres i et par år på grund af sagen, og hvis fogeden virkelig mener, at han havde fjernet den pågældende traktor eller talt usandt i retten, burde retsmidlet have været en anmeldelse for at have overtrådt straffeloven. Efter min opfattelse er fortolkningen af tvangsmidlerne i denne sag problematiske i forhold til reglerne om selvinkriminering (altså en en mistænkt for et strafbart forhold har ret til ikke at udtale sig, red.),« siger advokaten til BT.