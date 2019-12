Den lille landsby Bonnet er lammet.

En aggressiv mand har gennem de seneste uger skabt frygt i landsbyen nær Lemvig i det vestjyske.

Det skriver TV Midtvest.

Inden for blot 14 dage har den aggressive mand været i clinch ikke mindre end tre gange.

Senest var den aggressive mand på færde onsdag, hvor han væltede en kvinde af cyklen og gav hende et knytnæveslag, der ramte kvinden på skulderen. Kvinden nåede at filme de sidste sekunder af det dramatiske optrin. Det kan man se på mediets hjemmeside.

En borger i byen fortæller til TV Midtvest, at mange af byens hovedsageligt ældre borgere er bange for den aggressive mand i en sådan grad, at de ikke går ud.

»Det giver en væsentlig utryghed. Mange af dem, der bor her, er ældre mennesker. De bliver simpelthen indenfor og tør ikke bevæge sig på gaden efterhånden,« siger Allan Berg fra Bonnet.

Han fortæller videre, at folk i byen har fået nok.

Derfor har borgerne i Bonnet nu fået arrangeret et møde med folk fra en anden mindre by i det midtvestjyske, som oplever et lignende problem.

Det er i Troldhede mellem Herning og Skjern. Selvom begge byer har samme problem, så er ingen af dem dog klar med en løsning.

For nu handler det blot om at udveksle erfaringer og forhåbentlig kunne råbe myndighederne op, lyder det.