En tur i byen i Odense lørdag aften og nat ændrede sig hurtigt fra at være spas og løjer til at blive til et punkt på politiets døgnrapport.

I hvert fald for en mand, der havde valgt at lægge vejen forbi LA Bar på Vintapperstræde. Han endte sin aften med at sove rusen ud på politistationen.

Det fortæller Jakob Hansen, der er politikommissær ved Fyns Politi, til B.T.

»Klokken 02:50 får vi en anmeldelse om en mand, der opfører sig enormt aggressivt ude foran LA Bar. Og hans opførsel skaber en del tumult,« siger Jakob Hansen.

Da politiet ankom til stedet, fortsatte manden med at være aggressiv. Han ønskede desuden ikke at oplyse sit navn, sin fødselsdag eller sin adresse til politiet.

»Så patruljen besluttede, at det nok var bedst, at han lige tilbragte resten af natten i detentionen,« forklarer Jakob Hansen.

Efter lørdagens hændelser er manden blevet sigtet for at forstyrre den offentlig orden efter ordensbekendtgørelsen.