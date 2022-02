Tirsdag eftermiddag var en meget aggressiv kunde på indkøbstur i Bilka i Tilst.

Østjyllands Politi fik kort før klokken halv seks en henvendelse fra indkøbscentret, da der var opstået konflikter mellem flere medarbejdere og en kunde.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

En 20-årig kvindelig medarbejder havde blandt andet forsøgt at få den mandlige kunde til at betale for alle sine varer, efter han havde sat alarmen i gang på vej ud af butikken.

Manden gik ind og betalte for nogle af varerne, og da han kom tilbage, bad medarbejderen om at se hans kvittering.



Da han nægtede at vise denne, tilkaldte medarbejderen en vagt, mens hun holdt fast i mandens indkøbsvogn, og bad ham og hans familie blive på stedet.

Ifølge den 20-årige kvinde tog manden herefter fat i hendes tommelfinger og vred den så langt bagover, at hun var nødt til at slippe indkøbsvognen, hvorefter han hurtigt gik mod udgangen.



Kort efter ankom butiksvagten, og han løb efter manden ud på parkeringspladsen.

Her fandt han frem til den bil, som manden havde sat sig ind i. Manden gassede herefter op og kørte frem mod butiksvagten.



Butiksvagten har forklaret, at han måtte springe til side for ikke at blive ramt, men han blev alligevel ramt af det ene sidespejl.

Han har desuden forklaret, at en kvinde også var tæt på at blive ramt af bilen, da den kørte hurtigt væk fra parkeringspladsen.



Østjyllands Politi har efterfølgende været i telefonisk kontakt med den 38-årige mand, der førte bilen, og han skal nu afhøres til sagen, oplyser de.