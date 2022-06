Lyt til artiklen

Natten til onsdag klokken 01.55 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var uro foran Domkirken på Store Torv i Aarhus.

Her var tre personer blevet overfuset af tre mænd, der blandt andet havde taget deres studenterhuer og kastet med dem.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Patruljen fik kontakt til de tre mænd, der opførte sig aggressivt og tydeligvis ikke ønskede at tale med politiet.

Da de blev bedt om at oplyse deres identitet, råbte de op og skabte sig.

Til sidst lod to af dem på 30 og 39 år sig til sidst registrere af politiet.



Den tredje, en 37-årig mand, nægtede at oplyse navn og fødselsdato og råbte skældsord efter betjentene.

Han blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af retsplejeloven og for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.



I forbindelse med anholdelsen gjorde den 37-årige mand kraftig modstand og sparkede ud efter betjentene. Han blev derfor også sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.