En 31-årig mand skabte torsdag aften både uro og utryghed på en bar i Aarhus.

En dørmand kontaktede politiet 22.53, fordi manden var voldsomt opfarende og aggressiv.

Da politiet ankom til stedet, forklarede flere vidner, at den 31-årige havde taget to 21-årige kvinder på bagdelen inde på baren.

Befamlingen fik den ene kvinde til at konfrontere den 31-årige og bede ham om at holde hænderne for sig selv.

Det reagerede den 31-årige dog ikke så positivt på.

Han kvitterede med at råbe trusler mod kvinden.

Dørmanden tog derfor fat i den 31-årige og eskorterede ham ud. Undervejs råbte den 31-årige flere trusler mod dørmanden og hældte øl ud over ham.

Da politiet ankom til stedet, nægtede den 31-årige i første omgang at fortælle politiet, hvem han var, men det lykkedes betjentene at finde frem til mandens identitet.

Han blev herefter anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse, trusler og vold og for at nægte at oplyse sig navn til politiet.