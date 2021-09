»Det var en ubehagelig beslutning, men det var en beslutning, som jeg var tvunget til at tage.«

Ordene kommer fra Troels Lysgaard, efter alarmcentralen lørdag aften pure afviste at sende en ambulance for at hente hans datter.

Kort forinden var den 17-årige pige væltet på cykel på vej hjem fra arbejde. Adskillige personer kom ilende til, og selv om hun både blødte voldsomt fra panden og klagede over smerter i ryg og nakke, konkluderede alarmcentralen, at der ikke var behov for en ambulance.

»Vi diskuterede med dem, om det var forsvarligt at flytte på hende, og det spurgte vi ind til, fordi vi havde brug for, at der kom nogle fagprofessionelle råd, men vi fik i stedet at vide, at vi skulle ringe til vagtlægen,« fortæller Troels Lysgaard, inden han tilføjer:

Det er vi nødt til at grave dybere ned i Niels Christian-Emmertsen, ledende overlæge AMK-vagtcentralen

»Men der var vi i kø som nummer 16.«

Dagbladet Holstebro-Struer, som i første omgang kunne fortælle historien, har været i kontakt med Maibritt Nygaard Nielsen, som var en af de første på stedet, efter Troels Lysgaards datter væltede på cyklen. Hun fortæller, at det blødte kraftigt fra den 17-årige piges hoved.

»Alarmcentralen spørger, om pigen var beruset, om det var et solouheld, og hvor gammel hun var. Derefter konkluderede vagtcentralen, at der ikke var behov for en ambulance. At vi skulle ringe til vagtlægen,« siger hun til mediet og tilføjer, at ulykken skete omkring klokken 23.15 lørdag aften.

Men undervejs i opkaldet til vagtlægen er pigen tilsyneladende ved flere gange at miste bevidstheden, og selv om flere af de tililende igen forsøger at ringe 112 for at få en ambulance, så er der ingen hjælp at hente.

Har du oplevet at måtte vente længere tid end en halv time på en ambulance? Så vil B.T. gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

»Og så tager jeg til sidst beslutningen om at bære hende ind i bilen vel vidende, at det kan skade hende yderligere, og køre hende de 500 meter hen til hospitalet,« siger Troels Lysgaard, der understreger, at datteren var ædru, da hun væltede på cyklen.

»Det var ikke en rar beslutning. Nu gik det heldigvis godt, men tænk, hvis det ikke var gået godt, så havde jeg som far taget beslutningen om at flytte hende.«

På hospitalet fik datteren den hjælp, som hun havde behov for. Og selv om hun stadig er mærket af styrtet, så har hun det efter omstændighederne godt.

B.T. har været i kontakt med den ledende overlæge på AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland, Niels Christian-Emmertsen. Han kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men udtaler sig udelukkende generelt og på baggrund af det, han har læst om hændelsen i Dagbladet Holstebro-Struer.

»Det er oplagt at beklage, at der har været en dårlig oplevelse for borgerne. Der har været noget her, som ikke har været i 'sync',« siger han og tilføjer:

»Men vi arbejder med et visiteringsværktøj, hvor man typisk taler med en sygeplejerske, når man ringer ind. Her vil man ud fra en helhedsbetragtning vurdere, om der ter ale om livstruende tilstande. Hvis man ud fra helhedsbetragtningen vurderer, at det er forsvarligt, at de selv kan fragte sig til sygehuset, så vælger man den løsning,« lyder det videre.

Niels Christian-Emmertsen understreger dog, at man i den aktuelle sag må gå ind og se på, om der kan være sket en fejl.

»Det er vi nødt til at grave dybere ned i. Gerne i dialog med familien eller andre implicerede.«