14. juli 2020 blev en 20-årig kvinde fundet dræbt i en lejlighed i København.

I begyndelsen var der mystik omkring drabet, men nu bliver en række uhyggelige detaljer foldet ud.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det viser sig nemlig, at drabet var aftalt på de sociale medier, og at det blandt andet blev 'bestilt' med følgende ordlyd på en sms:

»Skaf hende af vejen«.

Cirka tre timer efter afsendelsen af ovenstående besked blev kvinden stranguleret og udsat for alvorlige kvæstelser i hovedet.

Efterfølgende blev en 19-årig og 23-årig mand anholdt for drabet, og det har vist sig, at den ældste af de tiltalte skrev til den anden, at han ville sende to personer fra rockergrupperingen Satudarah for at fjerne liget.

Det vides dog, ifølge TV 2 Lorry, ikke, om han har en tilknytning til banden.

Det er endnu uvist, hvad motivet for drabet var, men den 23. september indledes retssagen mod de to mænd.