Der var ikke tale om et uheld, da to rockere for godt to uger siden pådrog sig alvorlige forbrændinger, der muligvis kunne have kostet dem livet.

De to sydsjællandske rockere var på forhånd blev bagbundet til hver deres stol en sen onsdag aften i en lejlighed på Kildemarksvej i Næstved af »brødre« fra deres egen klub.

Og ifølge oplysninger til B.T. blev de herefter overhældt med tændvæske, inden en af gerningsmændene helt bevidst satte ild til de to bagbundne mænd.

Det skete angiveligt med en lighter, hvis flamme blev forlænget med en deodorant på sprayflaske.

Samtidig blev den brændende mishandling optaget på video.

Den optagelse er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu i besiddelse af, og den indgår som en del af efterforskningen.

De to bagbundne ofre pådrog sig ifølge politiet større anden- og tredjegradsforbrændinger.

Begge mænd måtte bagefter indlægges med alvorlige forbrændinger, som muligvis kunne have kostet dem livet.

Derfor lød sigtelsen også på dobbelt drabsforsøg, da to af de formodede gerningsmænd fra rockermiljøet på Sydsjælland 24. november blev fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Næstved.

Begge mænd på henholdsvis 44 og 31 år nægtede sig skyldige.

Dommeren besluttede i første omgang, at de to anholdte af juridiske grunde »kun« skulle varetægtsfængsles for at have gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens bestemmelse om grov vold.

Fængslingen blev blandt andet begrundet med, at der var bestemte grunde til at antage, at de på fri fod ville vanskeliggøre efterforskningen – navnligt ved at påvirke vidner.

Siden er også en tredje mand blevet varetægtsfængslet i sagen.

Den smertefulde antændelse af de to bagbundne ofre er efter politiets opfattelse sket som led i en form for intern afstraffelse blandt rockerne.

Formentlig, fordi de skulle have forbrudt sig mod det interne adfærdskodeks i den klub, de var tilknyttet.

»Det, vi har oplevet i denne sag, er en ualmindelig afstumpet og uhørt adfærd.«

»Der er sat en massiv efterforskning i gang, og vi kan ikke afvise, at der vil komme yderligere anholdelser,« lød meldingen fra politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse umiddelbart efter anholdelsen af de to første rockere godt en uge efter mishandlingsepisoden.

