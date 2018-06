Sydøstjyllands Politi beder borgere i Vejle om ikke at gå i vejen for oprydningen, der ventes at tage timer.

Vejle. Et godstog er blevet afsporet ved havnen i Vejle, og det skaber trafikale problemer i Vejle midtby.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

- Der arbejdes med oprydning, kæmpekran er på vej, men det tager nok et par timer, skriver politiet.

Politiet opfordrer borgere i Vejle til at køre ad andre veje, og ikke gå i vejen for arbejdet.

Sydøstjyllands Politi siger til BT, at der er tale om to afsporede godsvogne.

- Det er sket lige i nærheden af rundkørslen, men trafikken glider stille og roligt, siger vagtchefen til BT.

Det oplyses ikke, hvordan det er sket.

/ritzau/