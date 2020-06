Mistænkelige forhold i Aarhus undersøges tirsdag aften.

Derfor er et talstærkt politi og en lægeambulance lige nu til stede i Kalkærparken i Højbjerg ved Aarhus.

På Twitter skriver Østjyllands Politi, at det skyldes mistænkelige forhold.

Omstændighederne er de ved at klarlægge.

Vi er i øjeblikket tilstede på en adresse i Kalkærparken, 8270 Højbjerg pga. et mistænkeligt forhold. Vi er ved at klarlægge omstændighederne og vender tilbage senere. Ej yderligere for nu. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 16, 2020

Området er lige nu spærret af.

Men hvad det skyldes, og hvad Politiet mere konkret undersøger af mistænkelige forhold, ved vi ikke.

B.T. har været i kontakt med politiet, der ikke kan fortælle mere om sagen lige nu.

Opdateres...