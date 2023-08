Politiet har fundet en bombelignende genstand og har afspærret et område omkring Lorentzgade i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Borgere i de omkringliggende bygninger er blevet evakueret.

Genstanden er blevet fundet på fortovet.

»Vi får anmeldelsen klokken 9.20, da en borger ringer ind,« forklarer pressemedarbejder Jakob Christiansen hos Østjyllands Politi.

Han forklarer, at genstanden har et udseende, der gør, at de så sig nødsaget til at reagere, men nærmere genstandens udseende vil han ikke komme.

Bomberyddere er klokken lidt over 10 nu ankommet til stedet.

»De evaluerer nu, hvordan de bedst håndterer situationen; om der er noget, der skal sprænges, eller om det er ufarligt, for eksempel,« siger pressemearbejderen.

Politiet har afspærret et område med en radius på 100 meter fra genstanden og evakueret lejlighedsbygningerne i området, der er tæt befolket og ligger centralt i Randers.

De har på nuværende tidspunkt ingen idé om, hvor lang tid det kommer til at tage.

Opdateres...