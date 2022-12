Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De troede, arbejdet var ovre. Redningsarbejderne, der siden juleaften havde ledt efter lig og overlevende i Lerez-floden efter en busulykke.

Der var nu redegjort for samtlige af den forulykkede bus' passagerer. Troede man.

For mandag modtog myndighederne nemlig en henvendelse fra en bekymret mand. En søn, der mente at vide, at hans far havde været med den bus, som omkring klokken 21 juleaften styrtede 40 meter ned fra en motorvejsbro, som krydsede Lerez-floden i det nordvestlige Spanien.

Nu er farens lig fundet i floden.

Bussens chauffør, som har overlevet, er blevet testet for både alkhol og stoffer. Der er ikke fundet nogen af delene i hans blod. Foto: GUARDIA CIVIL Vis mere Bussens chauffør, som har overlevet, er blevet testet for både alkhol og stoffer. Der er ikke fundet nogen af delene i hans blod. Foto: GUARDIA CIVIL

Det skriver Reuters, der citerer en repræsentant fra Galicia-regionen, som i øvrigt kan fortælle, at liget blev spottet fra en helikopter.

Dermed er antallet af dødsofre oppe på syv personer. Kun to overlevede den tragiske ulykke. Heriblandt bussens 63-årige chauffør.

Han og en kvindelig passager blev begge reddet op fra den forulykkede bus med reb. Flodens kraftige strøm havde hurtigt fyldt bussen med iskoldt vand, og flere passagerer blev fundet døde i vraget.

Efter redningsaktionen blev der udtaget blodprøver fra chaufføren for at undersøge, om han havde været påvirket, da han sad bag rattet. Der blev hverken fundet alkohol eller narko i hans blod.

Redningsarbejdere på bussens vrag. Foto: GUARDIA CIVIL Vis mere Redningsarbejdere på bussens vrag. Foto: GUARDIA CIVIL

Det er indtil videre uvist, hvad der førte til ulykken, der fandt sted ved en motorvejsbro, som forbinder provinserne Lugo og Pontevedra.

Det »meget dårlige vejr« kan dog have spillet ind, har lederen af det regionale styre i Galicien, Alfonso Rueda, tidligere påpeget.

Netop de voldsomme vejrforhold betød også, at redningsmandskabet i løbet af natten til 25. december måtte trække sig for så at genoptage arbejdet senere.

I løbet af søndagen blev det meldt ud, at man havde fundet fem døde, men at man fortsat ledte efter minimum én savnet passager.

Redningsmandskab på toppen af broen. Foto: BRAIS LORENZO Vis mere Redningsmandskab på toppen af broen. Foto: BRAIS LORENZO

Det var på daværende tidspunkt uvist, om der havde været otte eller ni personer om bord på bussen, men mandag morgen lød konklusionen, at der kun havde været otte, og at man havde lokaliseret den savnede passagers jordiske rester.

Dermed blev eftersøgningen indstillet. Men altså kun for en stund.