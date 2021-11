Et rumænsk ægtepar er blevet varetægtsfængslet efter et besøg på en massageklinik i Aalborg onsdag eftermiddag.

Ægteparret var nemlig slet ikke troppet op på klinikken i Rantzausgade for at få massage.

I stedet havde de en mere udspekuleret plan.

»Mens kvinden snakker med indehaveren af klinikken, begynder manden at rode rundt i klinikken,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

Men kvindens afledningsmanøvre virkede ikke, for ejeren af klinikken opdagede, at manden var i færd med at gennemrode klinikken.

»De to rumænere stikker så af fra stedet. Indehaveren løber efter dem og får kontaktet politiet, og vi anholder dem så,« forklarer vagtchefen og pointerer at det ikke lykkedes de to tricktyve at få noget med fra klinikken.

Manden på 40 år og kvinden på 34 blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør. Her er de blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Det er imidlertid ikke første gang, at manden forsøger sig på noget lignende. Han er tidligere blevet bortvist fra Danmark med indrejseforbud i seks år.

»Mandens indrejseforbud udløb for mindre end en uge siden,« forklarer Poul Fastergaard.

De to rumænere kærede ikke fængslingen.