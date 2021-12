Direktøren for det skandaleramte Ravnstrup Krisecenter hyrede en kriminel til at hjælpe voldsramte kvinder, og hun styrede kvindekrisecentret med sin nære familie.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af blandt andet dokumenter fra Københavns Byret og Socialtilsyn Øst.

Før krisecentret blev lukket ned i oktober, havde direktøren ansat en 41-årig mand med et langt synderegister af domme bag sig. Han er blandt andet dømt for grov vold.

»Det er helt uhørt. Der kommer helt utroligt sårbare kvinder og børn, som har oplevet vold på nært hold og har traumer med i bagagen,« siger Kamilla Bjørn Drøidal, direktør for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK).

»Bare det at udsætte dem for en risiko for, at en medarbejder kan have en voldelig adfærd eller samme profil som den mand, de lige er flygtet fra, er problematisk,« forklarer hun.

Manden blev i 2015 dømt for organiseret hashhandel i den store hashsag fra Christiania, som politiet døbte Operation Nordlys. Og i 2017 blev han dømt for vold af 'særlig rå, brutal eller farlig karakter' for at have tæsket en mand med et jernrør.

Den pågældende mand havde ingen socialfaglig eller pædagogisk uddannelse eller krisecentererfaring.

Alligevel ansatte direktøren, Tanya Stougaard Kähler, ham som relationsmedarbejder på kvindekrisecentret.

Ifølge B.T.s oplysninger kendte de to hinanden forud for ansættelsen, og under ansættelsen boede han i et hus, der var lejet i krisecentrets navn, ligesom huslejen blev betalt fra krisecentrets konto.

Det største problem i ansættelsen er ikke hans domme, men at han ikke havde en faglig uddannelse til at håndtere voldsramte kvinder, vurderer Lars Uggerhøj, der er forsker i socialarbejde ved Aalborg Universitet.

»Det viser total mangel på ledelse. Der kommer jo kvinder og børn, som er i panik, og det kalder på fagpersonale. Det er ikke nok at have et godt hjerte eller en vilje til at tage sig af mennesker i sådan nogle alvorlige situationer,« siger han.

Ifølge B.T.s oplysninger var der en lille gruppe af mere fagligt kompetente ansatte, som ydede en stor indsats på krisecentret.

Men generelt manglede personalet og ledelsen de rette kompetencer til at hjælpe kvinder, der havde været udsat for vold, konkluderer Socialtilsyn Øst i en meget kritisk tilsynsrapport.

Kigger man rundt på den øvrige personkreds, blinker advarselslamperne også.

Direktørens stedfar, Flemming Rylander, var formand for bestyrelsen, og hendes mand, Martin Stougaard Kähler, var næstformand og desuden stifter af fonden bag krisecentret.

Direktørens mand blev også ansat som sikkerhedsansvarlig på krisecentret.

Skandalen bag Ravnstrup Krisecenter Direktøren for krisecentret har brændt millioner af skattekroner af, og krisecentret er nu gået konkurs og lukket ned.

Socialtilsyn Øst har indgivet politianmeldelse om svindel. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterforsker sagen.

I løbet af krisecentrets korte levetid på et år fik centret 4,7 millioner kroner fra kommuner for at huse voldsramte kvinder, og oven i det fik centret en særlig pengepose på 4 millioner til at oprette flere nye krisecenterpladser. Den særlige pengepose blev brugt på blandt andet honorarer til direktøren selv og en 'Beauty Angel'-lysmaskine til 93.000 kroner.

Krisecentret har snydt mange mennesker for deres penge. Foreløbig har forskellige personer meldt ind til kuratoren, at krisecentret skylder dem 6 millioner kroner.

Direktøren har under konkursen forsøgt at sikre sig selv 1,2 millioner kroner. Det er sket ved, at hun og hendes stedfar, som også er bestyrelsesformand, har underskrevet en ny ansættelseskontrakt til hende efter lukningen.

Direktøren for krisecentret har snydt en kommune og opkrævet penge for overnatninger, der aldrig fandt sted. I den konkrete sag var kvinden i Serbien.

Der var alvorlige problemer på krisecentret, konkluderer Socialtilsyn Øst i en tilsynsrapport. Økonomien var 'uigennemskuelig', der var 'uforsvarlig' brug af offentlige midler', og krisecentret havde i det hele taget ikke de rette evner til at hjælpe kvinder, der har været udsat for vold. Tilsynet besluttede i slutningen af september at lukke krisecentret ned, og få dage senere erklærede personkredsen bag Ravnstrup centret konkurs.

De nære familierelationer er meget problematiske, vurderer Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring med særlig fokus på socialområdet ved Aalborg Universitet.

»Når man er så tæt på hinanden, er det meget svært som bestyrelse at føre en kvalificeret kontrol og agere på problemer på krisecentret. Det kan have været medvirkende til, at det er gået så galt, og at svindel har kunnet finde sted,« siger han.

B.T. har tidligere afsløret, at direktøren for krisecentret har brændt millioner af skattekroner af, og at direktøren og bestyrelsen er politianmeldt for svindel.

Før krisecentret blev lukket ned og erklæret konkurs i oktober, havde Socialtilsyn Øst også sat store spørgsmålstegn ved de familiære relationer.

»Det er vores vurdering, at tilbuddet ikke har en kompetent bestyrelse. Der kan endvidere stilles tvivl ved bestyrelsens uvildighed,« skriver tilsynet.

Efter nedlukningen og konkursen er flere fra den samme personkreds bag Ravnstrup Krisecenter i gang med at starte nye virksomheder. Det gælder blandt andre direktør Tanya Stougaard Kähler og hendes stedfar og bestyrelsesformand, Flemming Rylander.

De har blandt andet forsøgt sig med flyttefirma og tilbud om udslusningsboliger til kvinder fra andre krisecentre, og under et nyt firmanavn arbejder de i øjeblikket på at åbne et forsorgshjem for hjemløse.

Virksomheden er efter konkursen blevet rykket over i en anden kvindes navn. Den kvinde er gift med bestyrelsesformand Flemming Rylander og mor til direktør Tanya Stougaard Kähler.

B.T. har stillet en række spørgsmål om ansættelsen af den kriminelle, familiære forbindelser og nye virksomhedsaktiviteter til Tanya Stougaard Kähler, Flemming Rylander og Martin Stougaard Kähler, men de er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

I forbindelse med tidligere historier i B.T. har de afvist alle anklager.

»Vi har ikke på noget tidspunkt beriget os selv, svindlet eller misbrugt offentlige midler,« lød det fra Tanya Stougaard Kähler.