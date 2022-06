Lyt til artiklen

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, har i mange måneder være sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

Men hvad har Lars Findsen gjort? Det retlige forløb har været fuldstændigt mørklagt.

Men nu afslører Berlingske, hvad sigtelsen mod Lars Findsen handler om.

Her lyder det, at den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blandt andet er sigtet for at have ført samtaler med journalister, familiemedlemmer og en kollega om statshemmeligheder.

Det mener mediet at vide efter at have researchet forløbet omkring Lars Findsen i en længere periode, hvor man har læst dokumenter om sagen og talt med mere end 40 personer, »som på forskelligt niveau har indsigt i forløbet.«

I alt er han sigtet for ni forhold, hvoraf fire af dem handler om, at han skal have talt med forskellige journalister om netop statshemmeligheder.

Fire andre forhold handler ifølge mediet om, at han har talt med sin mor, sin bror, sin kæreste og en tidligere kollega om den såkaldte FE-sag eller lækagesag.

Lækagesagen handler i korte træk om, at Lars Findsen sammen med tre andre blev anholdt i begyndelsen af december sidste år og sigtet for at lække højt kvalificerede oplysninger.

Siden er de alle blevet løsladt igen, men sigtelsen mod blandt andet den tidligere FE-chef er blevet oprethold.

Opdateres...