Fire udenlandske mænd er natten til onsdag blevet anholdt og sigtet af politiet. Alt sammen takket være en opmærksom borger.

Det oplyser Østjyllands Politi i onsdagens døgnrapport.

Klokken 01.29 kontaktede en mandlig borger politiet, da han så, at en hvid varebil med udenlandske nummerplader stod forladt med døren åben.

Bilen holdt på Hovedvejen i Nimtofte.

Da politiet ankom til stedet, var varebilen dog ikke til at spotte. Derfor kørte patruljevognen en tur i området i et forsøg på at finde bilen.

Og det lykkedes.

I varebilen sad fire rumænske mænd, som blev standset med henblik på at tjekke varebilen.

Politiet kunne konstatere, at varebilen indeholdt flere dunke med i alt 70 liter diesel. Politiet har, på baggrund af fundet, mistænkt, at de fire mænd har stjålet dieselen.

Derfor blev de alle anholdt – og siden sigtet for tyveri fra et 'endnu ukendt sted', som det lyder i døgnrapporten.