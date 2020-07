På en bumpet grusvej på Baja-halvøen i Mexico kører en bil.

I bilen bliver der optaget en 30 sekunders video.

Videoen er lagt ud af en spansktalende bruger af Google Maps, som næppe ved, at hun samtidig skriver danmarkshistorie.

Kvinden kommer nemlig helt tæt på Tvind-katedralen TG Pacifico, hvor den aldrende Mogens Amdi Petersen lever i eksil og har haft base de seneste 14 år. Efterlyst af danske myndigheder for skatteunddragelse.

»Hvor smukt,« lyder det i bilen, mens smartphonen panorerer langs de majestætiske bygninger.

Ligeså pompøst det er, lige så utilgængeligt er Tvind-palæet for uvedkommende. TG Pacifico og det enorme landområde, som hører til, er omgivet af højt hegn med pigtråd. Ingen kommer ind, uden at vagterne giver lov.

Byggeriet til mere end 90 millioner kroner har det hele: Koncertsal, swimmingpool, fitnesscenter, squashbaner, biograf, bibliotek, møderum, konferencelokaler, kontorer, fem restauranter, smukke mexicanske haver, otte store lejligheder og 144 soveværelser. TG står for Teachers Group, altså Lærergruppen.

Mellem nogle af de store bygninger slynger en bugtet søjlegang sig, som kan beskytte mod den brændende sol. Et flittigt brugt bygningsmateriale er marmor, og området har også en velvoksen swimmingpool.

Vagter og et højt hegn sørger for, at ingen uvedkommende kommer i nærheden af Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere Vagter og et højt hegn sørger for, at ingen uvedkommende kommer i nærheden af Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer

I hver ende findes etageblokke, hvor lejlighederne har udsigt ud over Stillehavet. I møderum og auditorier kan udvalgte besøgende fra Tvind-koncernens mere ydmyge lag få udstukket retningslinjerne fra hovedkvarteret og lederne med Mogens Amdi Petersen i spidsen.

Den nu 81-årige Amdi har et afskærmet kontorområde til rådighed, så han kan arbejde uforstyrret, men endnu mere afsondret er hans ophøjede privatbolig på en bakketop.

Den cirkelformede lederbygning med en imposant indgangsportal ligner nærmest en moderne udgave af en lille middelalderborg med en beskyttende ringmur. Den ligger helt for sig selv, trukket lidt væk fra selve kernen i Tvind-ranchen, og er højdemæssigt et niveau over alle de øvrige bygninger.

Ifølge Jyllands-Posten har Mogens Amdi Petersen i notater, der blev beslaglagt af dansk politi under retssagen mod ham, beskrevet TG Pacifico som et sted, hvor de få udvalgte, 'the chosen few', kunne trække sig tilbage på deres ældre dage.

Mogens Amdi Petersen har sit eget hus (det runde, orange hus til højre). Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere Mogens Amdi Petersen har sit eget hus (det runde, orange hus til højre). Foto: Thomas Vann Altheimer

Det gælder også ham selv.

B.T. kunne søndag vise helt nye optagelser af Tvind-guruen. Videoen er optaget i supermarkedet Costco i den nærliggende by Ensenada, hvor Mogens Amdi Petersen er ude at handle ind med to andre Tvind-kendinge: Ruth Sejerøe-Olsen og Marlene Gunst.

Hans samleverske, Kirsten Larsen, skulle også holde til i TG Pacifico.

De har boet der i mange år.

Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer

Da de i 2002 blev tilbageholdt sammen i lufthavnen i Los Angeles af det amerikanske forbundspoliti FBI, var de på vej fra det sydlige Afrika til netop de øde bakkeskråninger ved Ensenada i Mexico.

På det tidspunkt var anlægget TG Pacifico for Tvinds særligt udvalgte spidser stadig kun på tegnebrættet, og Amdi Petersen endte med at blive fængslet og siden udleveret til retssagen i Danmark, hvor han blev frikendt ved byretten i Ringkøbing.

Inden anklagemyndigheden kunne nå at forkynde en anke af byrettens frifindelse for Tvind-lederen i 2006, havde han endnu en gang sat kursen mod det velbevogtede skjulested i Mexico, hvor både Amdi Petersen og Kirsten Larsen indtil nu har haft held til at undgå at blive anholdt på trods af en international arrestordre fra de danske myndigheder.

Det mexicanske luksusskjul er tegnet af stjernearkitekten Jan Utzon, søn af den verdensberømte Jørn Utzon, som udtænkte det ikoniske operahus på havnefronten i Sydney i Australien. Tidligere havde Jan Utzon også udført andre arkitektopgaver for Tvind, eksempelvis et stort, internationalt hovedkontor nær hovedstaden Harare i Zimbabwe i det sydlige Afrika.

Så store er Tvind Tvind opererer i hele verden og har fabrikker, plantager og luksusejendomme i Sydamerika, Kina og Afrika. Tvind tjener desuden store penge på at indsamle brugt tøj. Omsætningen kendes ikke, men historiker og Tvind-ekspert Jes Fabricius mener, at Tvind i udlandet omsætter for 'hundredvis af millioner kroner' – muligvis skal det tælles i milliarder. I Danmark driver Tvind en lang række bosteder, opholdssteder og friskoler, hvor blandt andet kommunerne placerer unge med behov for ekstra støtte. I 2016 købte kommunerne ydelser for 190 millioner kroner af Tvind-baserede skoler ifølge DR.

Prisen for de omkring 28.000 kvadratmeter bebyggelse, der blandt meget andet også omfatter et stjerneobservatorium med forskydeligt tag, skønnes at have været omkring 90 mio. kr.

Talrige tjenestefolk, hvoraf hovedparten er lokale mexicanere, betjener bag ranchens pigtråd Tvind-eliten som kokke, tjenere, rengøringsfolk og massører. De bor efter arbejdstid et stykke væk fra Amdi Petersen og de øvrige Tvind-folk. Ranchen har også eget landbrug.