E-mails i bedragerisagen mod Johan Schlüter og Susanne Fryland får følelserne frem i byretten.

København. I Københavns Byret er en række e-mails blevet lagt frem i en stor bedragerisag. De indikerer, at advokat Susanne Fryland udskrev faktura til de kunder, hvis penge hun passede på, for at skaffe penge til sin chef.

Sagen omhandler anklager om bedrageri for over 100 millioner kroner udført af advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland.

De skulle inddrive og fordele penge fra rettigheder til film- og tv. De er dog anklaget for at have taget pengene til sig selv ved at have udskrevet uretmæssige regninger til selskaberne for så at hæve dem på kundernes konti.

Under afhøring af Susanne Fryland bliver der fremlagt mails, som anklagemyndigheden mener viser, at der blev udskrevet uretmæssige regninger.

Susanne Fryland stod for den praktiske forvaltning i selskabet Registrering Danmark, mens Johan Schlüter Advokatfirma havde aftalen.

- Kære Klaus, vil du overføre 19 millioner kroner til Johan Schlüter Advokatfirma, så de har dem mandag?

- Så får vi dem tilbage i foreningerne igen senere. Jeg skal nok sætte sammen, hvordan de skal bogføres, skrev Susanne Fryland til sin regnskabschef i december 2013.

Han svarede:

- Så bliver det 12 fra Filmnet og 7 fra CAB (to af de foreninger, hvis rettigheder blev forvandlet red.)

Susanne Fryland svarer:

- Fantastisk. De kommer tilbage igen, så de er der tirsdag.

Senere i 2015 var der yderligere en e-mailkorrespondance, der kan indikere, at Susanne Fryland lånte penge af kunderne ved at udstede faktura.

Hun skrev en mail til sin regnskabschef, at cheferne i København "skreg på likviditet" og spørger, om Registrering Danmark har noget.

Det er der ikke, men han skriver, at de kan "låne" hos foreningerne. Det svarer Susanne Fryland ja til.

Det fik i retten anklageren til at spørge:

- Var det sådan, at når de skreg på likviditet i København, så udskrev Susanne Fryland en regning til den ene eller anden forening?

Til det svarede Susanne Fryland kort:

- Ja.

/ritzau/