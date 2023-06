Det gik tilsyneladende ikke helt som ventet, da en 43-årig kvinde fra Nakskov tirsdag eftermiddag sendte live på TikTok.

For undervejs afslørede hun nemlig sig selv, da hun valgte at ryge en joint, ligesom hun reklamerede med, at hun solgte stoffer.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Efter politiet modtog anmeldelsen, slog patruljen til på kvindens adresse tirsdag aften.

Her aflagde de kvinden et besøg, hvor de ransagede hendes hjem.

Under ransagningen fremgår det, at der blev fundet 13,8 gram hash.

Den 43-årige kvinde blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

