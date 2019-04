Det er en ulidelig situation at være i, siger en mand, der blev forsøgt overvåget af sin nabo i 2016.

Det er forfærdeligt at tænke på, at nogen forsøger at overvåge og finde ud af, om der sker noget i ens private hjem.

Det fortalte en ældre mand fra Korsør i Retten i Næstved, da han skulle beskrive, hvordan det har påvirket ham, at hans nabo forsøgte at aflytte ham gennem en længere periode i 2016.

- Man kan ikke undgå at blive påvirket af det her psykisk. Det bliver ved med at hænge der, også selv om man på en eller anden måde er frikendt.

- Hvordan reagerer omverdenen på en, og hvad er det, der foregår. Det er så ulidelig en situation at være i, sagde den nu 69-årige mand i retten.

Mandens nabo - en 48-årig kvinde - er fredag blevet kendt skyldig i forsøg på aflytning af hans hjem i jagten på den forsvundne pige Emilie Meng.

Det var den 69-årige, der sammen med sin advokat Steen Djurtoft anmeldte sagen.

I første omgang vurderede politiet, at den 48-årige kvinde ikke havde forsæt til at aflytte eller overtræde straffeloven.

Men Statsadvokaten stillede sig ikke tilfreds med den afgørelse, og beordrede politiet til at se på sagen igen. Så blev der rejst tiltale.

Fredag er det kommet frem, at politiet undervejs i forløbet har kendt til kvindens aflytninger af naboen.

Selv om kvinden blev kendt skyldig af en enig domsmandsret, valgte man alligevel, at straffen skulle bortfalde i sagen.

Mandens hjem blev ransaget fem gange, hvilket har givet ham et samlet erstatningsbeløb på 8400 kroner.

Fredag krævede han yderligere en erstatning på 75.000 kroner, da han føler sig krænket i sagen. Men det henviste retten til et privat søgsmål.

- Det betyder, at min klient skal ud og finansiere en erstatningssag, og det kan godt blive problematisk, siger advokat Steen Djurtoft.

Kvinden var oprindeligt tiltalt for ulovlig aflytning, men blev kun kendt skyldig i forsøg, da optagelserne ikke indeholdt noget konkret. Hun valgte at modtage dommen.

