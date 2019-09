Slået, sparket og bortført i flere timer i bagagerummet på en røvet bil.

Det var den brutale behandling, som en 23-årig mand sent tirsdag aften blev udsat for i Brøndby på den københavnske vestegn.

Efter politiets opfattelse skyldtes mishandlingen og bortførelsen, at den 23-årige skulle tvinges til at betale en dummebøde på 100.000 kr.

Onsdag eftermiddag blev fire unge mænd fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling.

»De blev sigtet for frihedsberøvelse og røveri. Frihedsberøvelsen fandt ifølge sigtelsen sted i tidsrummet mellem kl. 21 og 02 sent tirsdag aften, hvor den unge mand blev puttet ind i bagagerummet på en bil,« oplyser anklager Cecilie Kronborg fra Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Samtidig blev de fire anholdte også sigtet for to røveriforhold. Dels ved at have udsat den unge mand for knytnæveslag, tramp og spark, inden han blev tvunget ind i bagagerummet. Og dels ved at en anden forurettet blev truet med en kniv til at udlevere sin bil,« tilføjer anklageren.

Grundlovsforhørene med de fire unge mænd blev afviklet for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst yderligere detaljer om politiets materiale i sagen. Heller ikke hvad baggrunden for dummebøden skulle være.

Alle fire anholdte har navne, der peger på anden etnisk oprindelse end dansk, og i hvert fald den ene er i forvejen en kendt gangster, der flere gange tidligere har optrådt i alvorlige straffesager med forbindelse til bandemiljøet.

Her skulle han efter politiets opfattelse - i hvert fald tidligere - have haft en fremtrædende position.

B.T. er dog afskåret fra at oplyse nærmere detaljer om hans identitet, da alle fire anholdte i grundlovsforhøret blev beskyttet af et navneforbud af dommeren.

Alle fire sigtede blev varetægtsfængslet for foreløbig 14 dage.