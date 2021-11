Modsat ham selv bad hustruen fem gange om dagen og fastede under ramadanen. Hun var den religiøse. Ikke ham.

Sådan lød det torsdag eftermiddag fra den 60-årige mand, der sammen med sin nu 18-årige søn er tiltalt for at stå bag et religiøst-motiveret drab på hans 44-årige hustru og sønnens mor den 17. september sidste år.

»Jeg har aldrig været religiøs. Jeg har slet ikke gået på religiøs skole.«

»Hun bad sine bønner og fastede også. Jeg nøjes med måske en bøn, hvor hun udførte alle sine fem bønner på fem forskellige tidspunkter, og i ramadan-måneden fastede hun også. Det gjorde jeg ikke, og det gør jeg heller ikke nu,« lød det fra den gråhårede mand, som i 2013 flygtede fra Afghanistan til Danmark.

Sønnen, der på gerningstidspunktet blot var en dreng på 17 år, har erkendt de faktiske omstændigheder omkring drabet på moderen – altså at han dræbte sin mor i deres lejlighed i Randers. Men han hævder, at det var i nødværge, fordi han blev angrebet af sin mor. Et faktum, som der torsdag blev sået tvivl om.

Faren nægter sig derimod skyldig.

I tiltalen lyder det, at faren og sønnen nøje havde planlagt drabet i en længere periode. Derudover havde de lagt en plan om, at den 17-årige skulle påtage sig skylden for drabet alene. Både over for familien og de danske myndigheder.

Motivet var blandt andet, at kvinden var vantro og afviste at overdrage en ejendom til sin mand.

»De tiltalte planlagde og udførte drabet, fordi de fandt, at (den dræbte kvinde, red.) var ikke-rettroende muslim og dermed vantro, og fordi (kvinden, red.) nægtede at overgive et skøde på en ejendom (til den 60-årige mand, red.),« lyder det i anklageskriftet.

I Retten lød det dog fra den 60-årige mand, at han ser det som en stor fornærmelse mod hans person, at han er blevet tiltalt for at stå bag et drab, som skulle være religiøst-motiveret.

»Jeg har læst deres anklageskrift. Den tiltale, der er udstukket mod mig er en fornærmelse,« lød det fra ham igennem tolken.

Sønnen, som både mandag og torsdag har afgivet forklaring i Retten i Randers, nægter ligeledes, at faren skal have været en del af drabet på moderen.

»Det der er sket, har på intet tidspunkt noget at gøre med min far. Alt der er sket er udført af mig,« lød det fra sønnen, da han torsdag afgav forklaring.

Politiet er derimod af den overbevisning, at drengen handlede på ordre fra sin 60-årige far. Den afghanske familien mente ikke, at den 44-årige mor var rettroende muslim, og det skulle ifølge politiet være baggrunden for, at hun skulle dræbes.

Afhøringen af faren forsætter på mandag.