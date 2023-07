Politiet kender nu identiteten på den mand, der onsdag omkom efter en brand ved en ejendom i Kjellerup i Midtjylland.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Og der er tale om ejendommens beboer, hvilket ikke kunne bekræftes onsdag. Brandårsagen er fortsat ukendt, siger Morten Bujakewitz, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

»Vores teknikere har undersøgt stedet, og de har ikke konstateret noget mistænkeligt som eksempelvis mærker efter indbrud. De fortsætter arbejdet i dag, da de blandt andet mangler at finde arnestedet, som er nødvendigt for at kunne fastslå brandårsagen.«

Noget har ifølge politiet ligget og ulmet, og at det har skabt kraftig røgudvikling, men ikke flammer, oplyser politiet onsdag.

De pårørende er underrettet om dødsfaldet.