Et ukendt antal personer, der var til stede i lejligheden på Østerbro, bar den nu afdøde 14-årige dreng ned på gaden, efter han i timevis havde ligget hjælpeløs på badeværelsesgulvet forgiftet af metadon og med en fatal rift i milten.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 40-årige kvinde, der boede i den pågældende lejlighed på Østerbro, og som er varetægtsfængslet, tiltalt efter straffelovens paragraf 250, der omhandler at efterlade folk i hjælpeløs tilstand.

I anklageskriftet fremgår det ligeledes, at kvinden 'var i tvivl om, hvorvidt F2 (den 14-årige dreng, red.) var afgået ved døden', og at hun ikke ønskede, at den 14-årige dreng blev fundet i lejligheden, hvorfor flere af de øvrige tilstedeværende i lejligheden ifølge anklageskriftet kl. ca. 01.20 bar F2 ned på gaden. Herfra ringede en af dem efter en ambulance.

Fakta Sagen kort Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro i København kl. ca. 22.15 lørdag den 10. marts 2018. De skal hente en dreng, som er til stede i lejligheden, fordi hans far har efterlyst ham. Drengen er 14 år. Politiet går ved ankomsten ind i lejligheden, men finder ikke anledning til mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

Den 13. marts siger Riad Tolba, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, følgende til B.T.: »Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge.«

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det to gange, at de andre, der var til stede i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – var påvirkede af euforiserende stoffer.

Politiet får under besøget – af den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen – at vide, at tiltaltes datter ligger og sover i et værelse, men er o.k. og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader i samme ombæring at fortælle politiet om den 14-årige drengs hjælpeløse tilstand, og at denne ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Omkring kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker, der har været i lejligheden, til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen og finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De forsøger at give ham akut førstehjælp, men forgæves. Lægepersonalet erklærer ham død kl. 02.16.

I aktindsigten fremgår det endvidere, at den 14-årige pige, som følge af tiltaltes handlinger og undladelser, først bliver fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden.

Politiet påbegynder livreddende førstehjælp og tilkalder en ambulance, der ankommer kl. 03.30. Pigen bliver ført til Rigshospitalet, men på grund af det i artiklen beskrevne indtag af euforiserende stoffer og medicin samt et langvarigt hjertestop har hun pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Hvis man bortskaffer et lig for at vanskeliggøre en efterforskning eller forsøger at slette spor, så kan der være tale om en straffelovsovertrædelse. Søren Harbo, senioranklager Københavns Politi

Det er Københavns Politis formodning, at den 14-årige dreng var død, da han – ifølge B.T.s oplysninger af tre personer i alderen 14-18 år – blev båret ned på gaden om natten den 11. marts.

»Det er vores vurdering, at han er død i timerne omkring midnat, og at han formentlig er død, når han bliver båret ned på gaden. Men vi har forelagt det for retsmedicinsk institut for at få dødstidspunktet præciseret yderligere,« siger Søren Harbo, der er senioranklager i Advokatur for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Politi.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat Vis mere Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat

Søren Harbo mener ikke, at personerne, der bar den livløse teenagekrop ned ad trapperne og lagde den på den martskolde asfalt uden for opgangen, har gjort noget strafbart ved at flytte liget. I hans optik er der ikke tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 139, stk. 1, som omhandler usømmelig behandling af lig.

»Det, at man vil bære et lig ned på gaden, for at en ambulance kan komme og hente det, er ikke efter min opfattelse strafbar usømmelig omgang med lig. Usømmelig omgang med lig er, når man gør noget ved liget, som på en eller anden måde krænker liget. Det er ikke min vurdering, at det er tilfældet her,« fastslår senioranklageren.

Må man godt flytte et lig?

»Det kommer an på, vil jeg sige. Der er nogle etiske overvejelser, og så er der nogle overvejelser i forhold til en efterforskning. Hvis man bortskaffer et lig for at vanskeliggøre en efterforskning eller forsøger at slette spor, så kan der være tale om en straffelovsovertrædelse. Men efter at have gennemgået sagen mener vi ikke, der er grundlag for yderligere sigtelser,« siger Søren Harbo til B.T.

Moderen til den 14-årige afdøde dreng er fortsat i dyb sorg over tabet af sin søn. Hun ønsker at forblive anonym, da sagen endnu er uafsluttet og først skal for retten til efteråret. Vis mere Moderen til den 14-årige afdøde dreng er fortsat i dyb sorg over tabet af sin søn. Hun ønsker at forblive anonym, da sagen endnu er uafsluttet og først skal for retten til efteråret.

Moderen til den 14-årige afdøde dreng har via sin advokat, Michael Sahl Nielsen, klaget over Københavns Poltis håndtering af sagen og rettet opmærksomhed mod netop de manglende sigtelser, som de mener, der er belæg for at rejse mod de tre unge mennesker, der bar den 14-årige afdøde dreng ned på gaden.

At den 14-årige dreng allerede var død – og måske havde været det i et stykke tid, da han blev fjernet fra lejligheden – fremgår ikke direkte af anklageskriftet. Dog står der, at han oppe i lejligheden løbende blev mere behandlingskrævende. At han blev ukontaktbar, tiltagende mere bleg, kold og stiv i kroppen, og at tiltalte tjekkede puls og hjertebanken, fordi hun var i tvivl, om han allerede var død.