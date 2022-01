En familie i Skagen var færdig med at fyre fyrværkeri af nytårsnat, da ulykken indtraf.

En ulykke, som var både uheldig og frygtelig.

»Idet man samler noget affyret fyrværkeri sammen, blusser det pludselig op,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Ilden fik fat i carporten ud for familiens hus på Middelbanke i Skagen.

Og derefter gik det hurtigt.

Rigtig hurtigt.

»Ilden spreder sig hurtigt til familiens villa, som bliver overtændt,« siger Karsten Højrup Kristensen om branden, som blev anmeldt via alarmcentralen klokken 01.17.

Ingen kom noget til, idet alle personer kom ud af huset i tide, men huset står ikke til at redde.

Familien kunne blot se til, mens det udbrændte.

»Det brænder stadig,« siger vagtchefen kort før klokken fire nytårsnat og tilføjer at tidshorisonten endnu er ukendt.

Det skyldes blandt andet, at der er naturgas inde i huset. Rørene under huset skal nu findes og lukkes af.

En overgang var der kraftig røgudvikling og risiko for, at branden ville sprede sig til andre huse på Middelbanke, men brandvæsenet nåede af få så meget kontrol med flammerne, at det ikke skete.

Familien, som boede i den udbrændte villa, skal nu genhuses.