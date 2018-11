Flere ofre har fået psykiske og fysiske skader efter røverier i København, Ballerup og Hvidovre.

En ung rumæner tog til Danmark for at stjæle, og det fik fysiske og psykiske følger for flere ældre, har Retten i Glostrup slået fast.

I København, Ballerup og Hvidovre begik han fire røverier og en lang række tyverier, fremgår det af en dom, der er afsagt fredag.

Han udså sig specielt ældre, dårligt gående og svagelige personer som ofre. De blev spottet i butikscentre og supermarkeder, oplyser retten fredag.

25-årige Ionut-Christian Pasnicu er blevet idømt fængsel i tre år, ligesom han er blevet udvist.

Han tilstod at have begået tyveri mod de ældre. Men han mente ikke, at han havde truet ofrene og nægtede derfor, at der i fire tilfælde var tale om røveri.

I flere tilfælde blev de ældres pinkoder afluret i forretningerne. Derefter blev de diskret fulgt hjem, hvor de så blev kontaktet og frastjålet eller frarøvet deres dankort.

Nogle af ofrene har fået varige psykiske og fysiske skader, også selv om volden ikke var specielt grov. Netop den virkning af forbrydelserne indgår som en skærpende omstændighed, fremgår det af rettens omtale af dommen.

Den 25-årige arbejdede ikke alene. Nogle gange deltog en anden i overfaldene. I alt er han fundet skyldig i 20 kriminelle handlinger.

Dommeren og de to lægdommere er enige om straffen og også om, at han skal udvises af Danmark.

I retten forklarede han, at et af formålene med at rejse til Danmark var at stjæle.

/ritzau/