En mand er ved Retten i Glostrup dømt for vold og trusler imod en muslimsk kvinde, men det var ikke en hadforbrydelse. Han får 50 dages betinget fængsel med krav om samfundstjeneste.

Hans 66-årige hustru, som også var tiltalt for vold, er frifundet.

Den 67-årige mand er dømt for at have udøvet vold imod kvinden, som bærer tørklæde. Derudover er han dømt for at true hende med en ratlås. Han erkendte i retten at have truet kvinden.

Han blev frifundet for at begå hærværk imod offerets bil.

Anklageren mente, at volden udsprang af, at offeret er muslim og bærer tørklæde, og han havde derfor bedt om en skærpet straf til ægteparret efter en paragraf om hadforbrydelser.

Men retten vurderede, at hændelsen udelukkende udsprang af en konflikt imellem den muslimske kvinde og den dømtes hustru.

Specialanklager David Haahr kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om anklageren vil anke dommen.

/ritzau/

Opdateres...