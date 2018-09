Retten i Holbæk har behandlet den første af en stribe kartelsager. 76-årig får 100.000 kroner i bøde.

København. En ældre mand fra nedrivningsbranchen idømmes onsdag en bøde på 100.000 kroner, fordi han deltog i en ulovlig prisaftale. Han slipper for at komme i fængsel, har Retten i Holbæk slået fast.

Bagmandspolitiet havde forlangt en fængselsstraf på seks måneder til den 76-årige mand. Imidlertid mener retten, at forholdet ikke er så groft, at frihedsstraf kan komme på tale.

Onsdagens dom er den første i en stribe sager mod mænd og kvinder i nedrivningsbranchen, som ifølge Bagmandspolitiet satte den fri konkurrence ud af kraft ved i hemmelighed at aftale priser.

Sagskomplekset er specielt, fordi anklagemyndigheden for første gang går efter fængsel. Grundlaget er en lovændring fra 2013, da Folketinget strammede kursen.

Det var i sommeren 2013, at den nu 76-årige mand modtog en mail med et tilbud, som firmaet Søndergaard Nedrivning i Frederikssund ville afgive på en entreprise på Amager. Derefter afgav han selv et tilbud på 7,9 millioner kroner eksklusive moms.

Det var en overtrædelse af konkurrenceloven, fastslår retten. Men det var ikke en grov overtrædelse. Den tiltalte tjente ikke på manøvren, og desuden var det et enkeltstående tilfælde, lyder det i begrundelsen.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Morten Bjerregaard, erklærer sig tilfreds med, at det ikke er blevet til en dom om fængsel.

- Min klient og jeg havde forventet en ren frifindelse, og vi vil nu gennemgå dommen nøje. Så vil vi tage stilling til, om det er værd at bruge tid og ressourcer på at anke den forholdsvis lille bøde, siger Morten Bjerregaard.

Bagmandspolitiets nøgle til hele sagskomplekset er oplysninger fra en whistleblower hos Søndergaard Nedrivning. Som tak for indsatsen har han selv fået et tiltalefrafald. Han straffes altså ikke. Men betingelsen er, at manden hjælper med at afgive forklaring i retten.

- Generelt er det betænkeligt, at retten lægger så megen vægt på forklaringen fra et vidne fra branchen, som har en selvstændig interesse i at hjælpe politiet for at undgå straf for egne erkendte forseelser, mener advokat Morten Bjerregaard.

/ritzau/