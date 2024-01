Lørdag formiddag blev en 74-årig mand fra den fynske by Ørbæk udsat for et hjemmerøveri.

Det skriver DR.

Bag hjemmerøveriet stod tre maskerede gerningspersoner – og de stak af med nøglerne til den ældre mands bil.

Både bilen og gerningspersonerne efterlyses nu af politiet.

Til DR fortæller vagtchef Bjarne Tykgaard fra Fyns Politi, at bilen er en blå Skoda Fabia med registreringsnummer CZ 62 468.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 1-1-4.