71-årig har forklaret, at han troede, han ramte et rådyr. Men det var en 22-årig soldat, som mistede livet.

En 22-årig værnepligtig mistede livet, da han 7. oktober om aftenen blev ramt af en bil i et fodgængerfelt ved indgangen til Flyvestation Karup.

Den unge mand blev forsøgt genoplivet af personale fra flyvestationen. Men forgæves.

Nu er en 71-årig mand tiltalt i sagen. Han er anklaget for uagtsomt manddrab og for at flygte fra en ulykke med personskade, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Da gerningsmanden stak af fra ulykken, måtte politiet igennem en række efterforskningsskridt, før man kunne anholde en mistænkt.

Overvågningsbilleder fra flyvestationen viste en bil. Men den kunne ikke umiddelbart identificeres. Til gengæld havde et overvågningskamera i Sunds, 16 kilometer derfra, opfanget en Volkswagen UP.

Politiet vurderede, at det nok var gerningsbilen, og på optagelsen kunne man se et klistermærke fra en virksomhed, og ad den vej fandt politiet frem til manden.

Han forklarede til politiet, at han troede, at han havde påkørt et rådyr. Derfor var han ikke standset og havde tilkaldt hjælp.

Sagen bliver behandlet ved Retten i Viborg den 31. marts.

/ritzau/