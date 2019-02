En 79-årig mand, som søndag eftermiddag blev reddet op af Limfjorden, er blevet erklæret død på Skejby Sygehus.

Den ældre mand var i live, men stærkt nedkølet, da han blev bjærget ved 15-tiden søndag eftermiddag, men han døde senere på hospitalet.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch til B.T.

Det var en familie i en sejlbåd, der fik øje på manden i vandet og slog alarm.

Familien var på vej under Vilsundbroen mellem Thy og Mors og havde netop ringet brovagten op for at få lov til at passere broen.

Umiddelbart efter ringede de igen til vagten og fortalte om manden i vandet. Familien fik reddet manden op af vandet, mens brovagten ringede til alarmcentralen.

En redningshelikopter fløj efterfølgende manden til behandling på Aarhus Universitetshospital, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Politiet betegner episoden som en ulykkelig hændelse.