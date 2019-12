En 75-årig mand fra Vester Skerninge på Fyn vågnede til en forfærdelig overraskelse, da han var faldet i søvn efter den travle juleaften.

Ved tretiden om natten blev han vækket af, at en fremmed mand stod i soveværelset med en lygte.

Det skriver TV2 Fyn.

Gerningsmanden forsøgte at true sig til kontanter med det, som den 75-årige vurderer var en kniv, men den ældre mand gav ham ikke nogen kontanter.

I stedet endte gerningsmanden med at slå den 75-årige mand med en knytnæve i ansigtet og flygtede herefter fra stedet. Uden penge.

Den ældre mand blev derefter kørt på Odense Universitetshospital for at blive tjekket, men heldigvis havde knytnæveslaget ikke forvoldt alvorlig skade.

Til gengæld kan Fyns Politi over for TV2 Fyn fortælle, at man efterforsker sagen og har gode spor at gå efter.

B.T. har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra den fynske politikreds.