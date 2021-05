En ældre mand på 89 år er kørt på hospitalet efter en brand i et skur søndag eftermiddag.

Det var naboer i den jyske by Hinnerup, der gjorde manden opmærksom på, at det røg fra skuret.

Da manden ville undersøge sagen, blussede ilden op, og manden blev ramt af flammerne. Han er efterfølgende kørt til skadestuen for forbrændinger i ansigtet og på armen.

Det oplyser Østjyllands Politi, der blev alarmeret klokken 15.51.

Vagtchef Stig Heidimann fortæller, at der var tale om store flammer. Derfor måtte brandvæsenet også rive dele af skuret ned for at sikre, at branden ikke spredte sig yderligere.

Skuret ligger nemlig tæt op ad rækkehuset og de tilhørende naboer.

Branden er siden blevet slukket, men forårsagede store skader på rækkehuset.

For nu står det ikke klart, hvordan branden opstod.

Det skal nu undersøges nærmere af brandteknikere.