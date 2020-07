Ældre mand blev ramt af og kørt over af baghjulet på en anhænger til en lastbil. Chaufføren opdagede det ikke.

En ældre mand blev onsdag formiddag dræbt, da han blev påkørt ved byggemarkedet Jem & Fix i Aars.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 11.39. Da en lægehelikopter nåede frem, blev manden erklæret død af lægen.

Lastbilchaufføren, der ikke opdagede, hvad der var sket, var forsvundet, og ingen havde set, hvad der var sket.

Men det viser sig, at manden var gået "bagom" ind til byggemarkedet via et område, hvor lastbiler læsser af og på.

- På en eller anden måde er han kommet for tæt på baghjulet på en anhænger til en lastbil. Han er væltet omkuld og kommet ind under baghjulet, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Da lastbilen var forsvundet efter ulykken, satte politiet en større efterforskning i værk for at finde frem til den. Blandt andet indhentede man videoovervågning fra stedet.

Men lastbilen var ikke langt væk.

- Det viste sig, at chaufføren havde parkeret længere fremme i området. På grund af lastbilens store vægt havde han ikke bemærket påkørslen, men tekniske spor betyder, at vi er sikre på, at det er den lastbil, siger vagtchefen.

De pårørende til den dræbte er blevet underrettet om ulykken.

/ritzau/