En skruppelløs tyv havde ikke meget empati for en ældre herre, der natten til fredag skulle sende et familiemedlem afsted med en ambulance.

Den ældre herre havde sat sig ind i sin bil for at køre efter ambulancen til Odense Universitetshospital, men kort før afgang træder han ud af bilen for at tale med ambulanceførerne.

(ARKIVFOTO) Foto: Claus Fisker Vis mere (ARKIVFOTO) Foto: Claus Fisker

Imens han snakker, hopper en person ind i bilen og kører afsted med den.

»Der er åbenbart ingen grænser for, hvor lavt man vil opføre sig,« siger Steen Nyland, vagtchef hos Fyns Politi, til TV 2 Fyn.

Vagtchefen bekræfter forløbet over for B.T. og forklarer, at den ældre herre havde kørt bilen lidt væk for at give plads til ambulancen.

»Han forlader så kortvarigt bilen med nøglen i tændingen, og så bliver den stjålet,« siger vagtchefen.

Hændelsen fandt sted klokken 02.35 på Rødegårdsvej i Odense.

Politiet efterlyser nu eventuelle vidner til tyveriet, ligesom de gerne vil have offentlighedens hjælp til at finde bilen.



Den stjålne bil er en helt ny koksgrå Citroen C3 med registreringsnummer CM 34 040. Fyns Politi kan kontaktes med oplysninger i sagen på telefon 114.