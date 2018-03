Politiet søger hjælp til at finde en 80-årig mand fra Hvidovre, der har været væk siden lørdag eftermiddag.

Roskilde. En ældre mand fra Hvidovre skulle lørdag aften hente nogle pårørende ved et teater i Køge, men han dukkede ikke op. Og det er uvist, hvor han er. Midt- og Vestsjællands Politi beder derfor offentligheden om hjælp til at finde manden.

Han er 80 år og kører i en brun Citroën C4 med registreringsnummer BJ70469. Bilen blev lørdag aften klokken 23.30 spottet af en automatisk nummerpladeregistrering ved Nørre Alslev på Falster.

- Det er det sidste, vi ved om ham, siger vagtchef Henrik Jørgensen.

Ifølge politiet har manden ingen relation til Falster, der kan forklare, at han er kørt til Falster i stedet for - som aftalt - at hente sine pårørende i Køge.

De pågældende familiemedlemmer så senest manden, da han satte dem af ved teatret i Køge lørdag eftermiddag klokken 15.

- Vi vil rigtig gerne have henvendelser fra personer, der måtte have set ham eller hans bil, siger Henrik Jørgensen.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefonnummer 114 eller 46351448.

/ritzau/