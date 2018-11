En drabssigtet kvinde ringede selv til Nordjyllands Politi torsdag aften. Hun blev anholdt på en bar.

En 53-årig kvinde er anholdt for at have dræbt en 79-årig mand i Aalborg torsdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden kontaktede selv politiet klokken 23.28. Her fortalte hun, at hun havde slået manden ihjel, og at liget nu befandt sig i hendes lejlighed på Jyllandsgade i Aalborg.

Opkaldet blev dog ikke foretaget i hendes lejlighed, men på Mallorca Bar, der ligger tæt på Aalborg Station.

- Vi anholder kvinden uden dramatik på Mallorca Bar klokken 23.43, hvor vi finder hende med tydelige blodspor på tøjet og en skade på hånden, formentlig efter en kniv, forklarer vicepolitiinspektør Frank Olsen i pressemeddelelsen.

I lejligheden fandt politiet den 79-årige mand, som er fra Fjerritslev. Politiet har arbejdet på stedet hele natten, og alt tyder på, at han er blevet dræbt som følge af vold og stik fra en kniv.

Ifølge politiet mødte gerningskvinden og ofret hinanden på Mallorca Bar. De forlod stedet sammen klokken 13.59.

Kvinden vendte tilbage til samme bar klokken 17.31, nu med blodpletter på sig. Her opholdt hun sig, indtil hun kontaktede politiet klokken 23.28.

- Med hensyn til kvindens motiv til at slå den 79-årige mand ihjel så er det ikke endeligt klarlagt. Derfor ønsker vi ikke at udtale os om det nu, siger Frank Olsen.

/ritzau/