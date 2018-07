En 85-årig mand har mistet livet, efter at en jolle med to mænd om bord kæntrede nord for Lolland.

Næstved. En 85-årig mand mistede mandag livet ved en kæntringsulykke nord for Lolland.

Sammen med en 53-årig bekendt var han sejlet ud fra Urne Havn i en lille jolle med sejl.

- På et tidspunkt kæntrer jollen. Begge mændene bliver kastet i vandet, og de formår ikke at få jollen vendt om igen, fortæller vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De to mænd svømmer mod Rågø, men kun den 53-årige når i land. Han løber op til et sommerhus, hvorfra der bliver slået alarm.

- Men på det tidspunkt er der gået omkring halvanden time, siden de kæntrede, siger Ole Hald.

En redningsbåd og en helikopter bliver sendt til området, og det lykkedes at finde og bjærge den 85-årige.

Helikopteren sætter kurs mod Rigshospitalet, men undervejs konstaterer en læge om bord, at den ældre mand er død.

Den 53-årige er ikke kommet fysisk til skade i forbindelse med ulykken.

- Men han er naturligvis meget påvirket af situationen, siger vagtchefen.

/ritzau/