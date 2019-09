To biler stødte sammen, da den ene bil kørte over i den modsatte kørebane. Trafikken er voldsomt påvirket.

En ældre mand er blevet alvorligt kvæstet i forbindelse med en trafikulykke i Aarhus.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum.

Han fortæller, at ulykken skete ved, at den ældre mand kørte over i den modsatte kørebane, hvor bilen stødte sammen med en modkørende.

I den modkørende bil var tre personer, heriblandt en baby. De er alle sluppet fra ulykken med mindre skrammer,

Sammenstødet skete på Viby Ringvej i nordlig retning syd for krydset Viby Ringvej - Silkeborgvej.

- Trafikken er voldsomt påvirket i begge retninger. Søg alternative ruter, skriver politiet på Twitter.

Den ældre mand er blevet kørt til Aarhus Universitetshospitals traumecenter. Hans pårørende er ikke blevet underrettet endnu.

/ritzau/