Tre ældre kvinder er blevet frarøvet tusindvis af kroner af en falsk bankmand.

Det fremgår af døgnrapporterne fra både Midt- og Vestsjællands Politi samt Nordsjællands Politi – hvoraf det også er tydeligt, at gerningsmanden har brugt næsten samme svindelnummer i alle tre tilfælde.

Det var torsdag eftermiddag og aften, at de tre kvinder på 80, 86 og 88 år blev kontaktet telefonisk og narret til at udlevere både kreditkort og koder hertil.

»Tag en snak med ældre familiemedlemmer om, hvad man kan og skal gøre, såfremt nogen uopfordret henvender sig med en historie, som man bør være særdeles skeptisk over for,« lyder det derfor fra politiet.

Og så til selve svindelnumrene.

Vi begynder hos en 88-årig kvinde fra Strøby Egede, der ved middagstid blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra kvindens bank. Han fortalte, at der uberettiget var blevet hævet 15.000 kroner fra hendes konto, og at hun derfor skulle have udskiftet sit betalingskort.

Det blev hurtigt herefter afhentet af en mand på kvindens adresse. Efterfølgende kunne den 88-årige kvinde så konstatere, at der var blevet hævet 15.000 kroner på hendes konto – og altså først efter at betalingskortet var blevet afhentet.

For en 80-årig kvinde fra Hellerup og en 86-årig kvinde fra Gentofte var metoden lidt anderledes, men resultatet det samme.

De blev kontaktet af en mand, der udgav sig for at være fra henholdsvis Nordea og Danske Bank, og her lød det, at der fejlagtigt var blevet overført 17.000 kroner til konti.

Derfor blev kvindernes betalingskort hurtigt herefter afhentet, og kort efter viste det sig, at der var blevet hævet henholdsvis 9.500 og 25-30.000 kroner.

Nordsjællands Politi vurderer, at der i de to sidstnævnte tilfælde har været tale om samme gerningsmand. Signalementet af manden lyder sådan her: dansk af udseende, lys hudfarve, mørkt hår. Dansktalende.

Signalementet af manden, der kontaktede den 88-årige kvinde, lyder sådan her: 25-30 år, 175-180 centimeter høj, almindelig af bygning, lys hudfarve, kort brunligt hår, iført mørk vindjakke, dansktalende.