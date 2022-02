To gange på en uge er ældre kvinder blevet snydt af udspekulerede svindlere. Svindlere med en helt særlig fremgangsmåde.

Ikke nok med, at kvinderne over telefon blev lokket til at udlevere deres kontooplysninger af en falsk bankmand, så mødte falske bude også op hjemme hos dem.

Første tilfælde fandt sted tirsdag formiddag i sidste uge, da en 81-årig kvinde fra Roskilde blev ringet op. I den anden ende af røret var en fremmed mand, der præsenterede sig som værende en medarbejder i en navngiven bank.

»Han oplyste, at der havde været indbrud på den 81-åriges bankkonto, hvorfor hun skulle oplyse PIN-koden til sit betalingskort, som et bud straks ville afhente,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi og tilføjer:

»Kort efter henvendte en mand sig hos den 81-årige, der udleverede betalingskortet, som efterfølgende var blevet misbrugt til hævning af kontanter og varekøb for knap 10.000 kroner.«

Buddet, der hentede betalingskortet, bliver beskrevet på følgende måde:

Mand, lys i huden, omkring 23 til 27 år og cirka 180 centimeter høj. Derudover var han almindelige af bygning og havde sort, kort hår. Han var dansktalende og var iført en sort/rød bluse og sorte bukser.

Efter kvinden opdagede svindlen, anmeldte hun det til politiet.

Tirsdag formiddag var dog ikke sidste gang, hun hørte fra den falske bankmand. Om eftermiddagen efter hun havde anmeldt svindlen, ringede han endnu engang til hende:

»Den 81-årige anede nu uråd og bad om mandens navn og telefonnummer, så hun kunne lave et kontrolopkald til ham. Opkaldet fra den falske bankmand blev herefter straks afbrudt, da han formentlig følte sig afsløret,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Andet tilfælde fandt sted denne tirsdag. Her var det en 81-årig kvinde fra Allerød, der blev offer for svindleres bedrag. Og fremgangsmåden var mere eller mindre tilsvarende den fra Roskilde.

Kvinden blev omkring klokken 13 ringet op af en falsk bankmand og fortalt, at der uretmæssigt var blevet hævet penge på hendes konto.

Manden bad om hendes kode og fortalte, at en anden mand ville svinge forbi hendes bopæl efter kreditkortet.

»Under samtalen dukkede en mand op på kvindens adresse, hvor han fik udleveret kreditkortet og fik adgang til hendes computer,« beskriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Efterfølgende blev det så konstateret, at der var hævet penge fra kvinden konto. Og kortet blev spærret.

I sagen fra Allerød beskrives buddet som dansk af udseende, omtrent 20 år, cirka 165 centimeter høj, almindelig af bygning og lys i huden.

Han var tirsdag iført sort bluse og sorte joggingagtige bukser samt lyseblåt mundbind. Han havde sort hår og talte dansk.

I døgnrapporten advarer Nordsjællands Politi mod den type sager og henviser til, at banker altså ikke benytter sig af den fremgangsmåde.

»Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste virksomhed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få dette be- eller afkræftet,« lyder det videre.