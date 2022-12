Lyt til artiklen

Svindel mod ældre sker hver eneste dag landet over, men i Køge har to ældre kvinder været udsat for groft svindel.

De har tilsammen mistet over en million inden for en uge.

Det fremgår af MIdt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Onsdag i sidste uge anmeldte en 78-årig kvinde, at hun aftenen forinden var blevet kontaktet telefonisk af en kvinde, som præsenterede sig som Pernille Christensen fra Rigspolitiets IT-afdeling. Under påskud om, at der var mistænkelige transaktioner fra kvindens konto, blev hun overtalt til at overføre hele sin formue til flere forskellige konti i 'sikkerhedsdepot'.

Den 78-årige blev nu kontaktet af 'Benjamin' en medarbejder, fra Nordeas IT-afdeling, som stod for det praktiske med at 'hjælpe' den 78-årige med selv foretage de mange overførsler.

I går anmeldte en 81-årig kvinde, at hun var blevet franarret alt, hvad hun havde på sin konto af en falsk bankmand fra Nordea. Igen ved at skabe forvirring om mærkelige transaktioner, lykkedes det bedrageren at overtale den 81-årige til selv at godkende overførslerne med Mit-Id. Pengene blev ifølge den falske bankmand overført til 'sikre konti'.

Efter transaktionerne var sket afbrød 'bankmanden' opkaldet, og den 81-årige blev senere opmærksom på, at hun var blevet narret.

»Vi ved at det påvirker ofrene enormt, at de ikke gennemskuer svindlerne. Men bedragerne er enormt overbevisende, og de skaber frygt og forvirring hos ofrene. Ofte samarbejder flere svindlere, og de fastholder borgeren i røret, så de ikke når at tænke sig om. Det kan ske for alle,« siger politiassistent, Randi Mortensen, som arbejder i kriminalpræventive sekretariat.

I begge tilfælde nævnte bedragerne, at der skulle være transaktioner i gang til en 'Erik', som virkede mistænkelig. Politiets Nationale Center for IT-relateret Kriminalitet efterforsker nu sagerne og få afklaret, hvortil pengene er overført.