De fleste er nok klar over, at man skal være påpasselig med at udlevere sit dankort til et fremmed menneske.

Men når det fremmede menneske påstår at være fra banken, kan det pludselig være en anden sag.

Det er tilfældet for en række ældre kvinder i Østjylland, der er blevet snydt af ukendte gerningsmænd.

Østjyllands Politi har de seneste måneder modtaget en række anmeldelser fra ældre kvinder, der er blevet udsat for bedrageri af personer, der har udgivet sig for at være fra banken.

Gode råd fra politiet Du skal aldrig give koder, NemID- eller kreditkortoplysninger i telefonen. Er du i tvivl om, hvorvidt der er banken, der ringer, så lav et kontrolopkald ved at bede vedkommende om at oplyse sit navn og evt. den afdeling, han er ansat i.



Læg på og ring så selv op til din banks hovednummer og spørg efter vedkommende – på denne måde kan man få afklaret, om vedkommende vitterligt er ansat i banken.



Svindlerne går ofte målrettet efter ældre personer, og politiet opfordrer derfor børn eller børnebørn til at tage en snak med deres ældre familiemedlemmer og advare dem om fremgangsmåden og vejlede i, hvordan man kan undgå at blive snydt. Kilde: Østjyllands Politi

Det oplyser politiet i døgnrapporten.

En af episoderne omhandler en 86-årig kvinde fra Viby, der blev ringet op af en mand, som påstod at være fra banken. Han fortalte, at nogen havde hævet penge på hendes kort, og han ville hjælpe hende med at få styr på det.

Han fik overtalt den ældre dame til at udlevere koden til dankortet og gav hende derefter besked om, at der ville dukke en person op på hendes adresse for at hente kortet.

Da det kort tid efter bankede på døren, udleverede den 86-årige kvinde sit dankort i troen på, at det var en medarbejder fra banken.

Inden kvinden fik mistanke om, at der var noget galt, var der allerede hævet flere tusinde kroner fra hendes kort.