En 81-årig hundelufter blev bidt af to muskelhunde. Hendes egen hund måtte aflives på grund af kvæstelser.

To muskelhunde gik fredag pludselig til angreb på en 81-årig kvinde og hendes hund.

Kvinden var ude at gå tur med sin hund på en sti ved Stendyssevej i Grenaa, da de umotiveret blev overfaldet bagfra.

Kvinden forsøgte at beskytte sig selv og sin hund, men faldt under overfaldet fremover og ned på maven. Her blev hun bidt flere gange, inden det lykkedes hende at flygte op til sit hus.

- Hun fik flere bid og knubs, da hun væltede. Hun blev behandlet på hospitalet, men udskrevet relativt hurtigt efter, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Kvindens hund blev så hårdt kvæstet af bid fra de to hunde, at den måtte aflives.

Betjente kørte efter angrebet ud til de to muskelhundes ejer. Det er en 24-årig mand, der dog havde sørget for, at hundene ikke var i hjemmet.

Det er mandag endnu ikke lykkedes for politiet at finde hundene.

Manden er blevet sigtet for ikke at have sikret sine hunde. Efterforskning skal vise, om han kan sigtes for mere i sagen.

- Han er i første omgang sigtet for ikke at have ordentlig styr på sine hunde. De har løbet løst rundt og været aggressive. Derudover skal vi finde ud af, hvilken race hundene er. Måske er de ulovlige, siger Jakob Christiansen.

/ritzau/