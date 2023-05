Det var ikke kun et dankort, en ældre kvinde blev narret til at udlevere tirsdag.

Også hendes koder og nogle smykker kunne en mand stikke afsted med.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Den ældre kvinde, der er 84 år, blev tirsdag ringet op klokken 18.22 af en kvinde, der fortalte, at hun var ansat i hendes bank.

Videre hævdede kvinden i den anden ende af røret, at der var blevet hævet penge fra den 84-åriges konto.

Derfor havde kvinden sendt en kollega hen til den 84-årige adresse i Farum for at hente den ældre kvindes hævekort.

Kort efter dukkede en mand op ved huset – og han fik udleveret den 84-åriges dankort, kode samt nogle smykker, hvorefter han forsvandt.

Signalement Nordsjællands Politi har videregivet følgende signalement af den mand, der dukkede op på adressen i Farum hos den 84-årige kvinde: – 25-30 år

– Lys i huden

– Cirka 170 centimeter høj

– Almindelig af bygning

– Iført sorte bukser, sort hættetrøje og sort kasket

»Ikke lang tid efter blev det konstateret, at der ved brug af det udleverede dankort og kode var hævet penge i en hæveautomat i Værløse Bymidte,« lyder det i døgnrapporten.

Der kommer man også endnu engang med en advarsel – og en opfordring:

»Nordsjællands Politi opfordrer til, at man aldrig udleverer oplysninger om sin bankkonto, betalingskort eller pinkode i telefonen.«

Bliver man ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra banken, bør man bede om vedkommendes navn og ringe tilbage til bankens officielle telefonnummer for at sikre sig, at der ikke er tale om forsøg på svindel, lyder rådet fra politiet.