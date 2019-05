Politiet efterlyser en ældre kvinde, der er forsvundet fra sin bopæl. Hun er muligvis kun iført nattøj eller rød kort jakke.

»Vi frygter, at hun måske er faldet og kan have brug for hjælp,« siger vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Else Margrethe Petersen har været forsvundet siden lørdag midnat.

Hun er sidst set hjemme på bopælen Skolebakken 11 i Munke-Bjergby.

Hun beskrives som 162 cm høj, gråt hår og alm. af bygning.

Politiet har lige nu patruljer i området for at søge efter kvinden. Ifølge TV2 leder politiet med hundre, droner, helikopter og fly.

Det er de pårørende, der har underrettet politiet.

Ring til 114, hvis du kan have oplysninger i sagen.