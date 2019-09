En 74-årig kvinde fra Hellebæk i Nordsjælland blev søndag eftermiddag kl. 14.15 sigtet for vold, efter en uenigheden mellem hende og en yngre kvinde.

Den ældre dame havde ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport dyttet af nogle børn.

Det fik den 35-årige kvinde fra Gilleleje til at tage kontakt til den ældre kvinde for at drøfte det.

Udvekslingen mellem de to endte dog brat, da den 74-årige gav den yngre kvinde en lussing.

Den 74-årige kvinde er nu sigtet for vold.

Pressemedarbejder ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, har ikke yderligere at tilføje til døgnrapporten, da sagen nu skal efterforskes, fortæller hun til B.T.