Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag eftermiddag fandt et sammenstød sted i Sommersted i det sydlige Jylland.

Og efterfølgende er en 87-årig kvinde fra lokalområdet afgået ved døden. Det skriver JydskeVestkysten.

Den 87-årige kvinde, som kørte ud på Sommerstedvej uden at overholde sin vigepligt, døde efterfølgende på hospitalet.

Men ifølge politikommissær Ole Rahbæk Thomsen, så er hun ikke død af sine skader fra sammenstødet.

»Vi har en formodning om, at hun fik et ildebefindende før eller under uheldet. Det er vi i gang med at få undersøgt. Det ser ikke ud til, at hun er død af de skader, hun fik i færdselsuheldet,« forklarer politikommissær Ole Rahbæk Thomsen.

Kvinden var dog ved bevidsthed, da redning og politi kom frem til ulykkesstedet. Herefter blev hun sigtet or overtrædelse af sin vigepligt og kørt på skadestuen.

Kort tid efter døde hun.

Den anden personbil blev ført af en 51-årig mand fra Aabenraa. Han kom ikke til skade.