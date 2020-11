Den hidtil hårdeste straf i sag om deling af drabsvideo er faldet. 71-årig kvinde er dømt og overvejer anke.

Da danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland op til julen i 2018 blev myrdet nær bjerglandsbyen Imlil i Marokkos Atlasbjerge, blev der optaget en video.

Den video - eller i hvert fald en sekvens af den - er blevet delt via internettet, og flere er blevet dømt. Senest en 71-årig kvinde fra Herlev, som torsdag eftermiddag fik den hidtil strengeste straf i sagen.

Retten i Glostrup vurderede, at kvinden skulle idømmes seks måneders fængsel. Dog skal hun i udgangspunktet ikke afsone straffen, som er gjort betinget.

- Det har formentlig talt i skærpende retning, at hun var administrator for den facebookgruppe, hvor videoen blev delt, og at der på det tidspunkt var cirka 1500 medlemmer af gruppen, siger senioranklager Peter Rask fra Københavns Vestegns Politi.

Kvinden er i øvrigt tidligere dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b om forhånende omtale af forskellige grupper - også kaldet racismeparagraffen.

Tilbage i marts rejste politiet sigtelser mod 14 personer for deling af videoen. De sigtede var på det tidspunkt i alderen 13-69 år. Den ældste er altså siden hen fyldt 71.

Flere er blevet dømt. Blandt dem to drenge på 16 og 17 år samt en 18-årig kvinde. Deres straffe lød alle på tre måneders betinget fængsel, som altså ikke skal afsones, hvis de dømte lever op til forskellige krav.

Derudover er en kvinde ved Retten i Næstved også idømt tre måneders betinget fængsel i sagen.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland var på vandretur i Atlasbjergene kort før jul i 2018.

Uden for landsbyen Imlil blev de fundet dræbt. Drabene var begået med kniv, og ligene var halshuggede.

Fire mænd blev i oktober 2019 dømt til døden ved en marokkansk domstol.

Marokko har ikke eksekveret en dødsdom siden 1993.

